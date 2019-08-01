Филипп Киркоров и Екатерина Варнава оказались в центре скандала. Поводом для бурных обсуждений стал откровенный ролик, размещенный в социальных сетях.

Филипп Киркоров и Екатерина Варнава оказались в центрескандала. Поводом для бурных обсуждений стал откровенный ролик, размещенный в социальных сетях.Несколько дней назад певец и актриса посетили мероприятие, посвященное юбилею композитора Игоря Крутого. На записи, опубликованной на странице Филиппа Киркорова в Instagram, знаменитости целуются и показывают друг другу языки. В конце ролика Екатерина Варнава встает на колени перед певцом. "Градус повышен", – коротко подписал видео артист.Большинство пользователей осудили поведение исполнителя и актрисы. По их мнению, звездам следует вести себя скромнее. "Это уже перебор. Не ожидала!", "Нужно вести себя более поприличнее. Все-таки король", "Может, смешно, но неприятно и пошло", "Вроде бы взрослые люди", – выразили мнение возмущенные пользователи.