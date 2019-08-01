Сегодня Следственный комитет сообщил, что по подозрению в причастности к субботним массовым беспорядкам в центре Москвы задержаны уже пять человек. Всего по уголовному делу о беспорядках и нападениях на полицейских проходят как минимум десять участников несогласованной акции. Тем временем ЦИК начал рассматривать жалобы кандидатов.

Сегодня Следственный комитет сообщил, что по подозрению в причастности к субботним массовым беспорядкам в центре Москвы задержаны уже пять человек. Всего по уголовному делу о беспорядках и нападениях на полицейских проходят как минимум десять участников несогласованной акции. Тем временем ЦИК начал рассматривать жалобы кандидатов.В сентябре выборы пройдут во всех восьмидесяти пяти субъектах Российской Федерации, так что в Центризбиркоме сейчас самое горячее время. Жалобы, поступающие из регионов, здесь рассматривают последние две недели, сегодня — впервые жалобы участников московских выборов. Впервые заседание рабочей группы было открытым для всех.С регионами диалог по видеосвязи, а москвичи присутствуют лично. В комиссии находятся члены избиркома и лучшие юристы ведомства. Каждую жалобу скрупулезно изучают, затем голосованием принимают решение — отклонить заявление или удовлетворить."Поток сейчас будет достаточно серьезный, и мы должны, с одной стороны, в достаточно сжатые сроки провести все рассмотрения, но, с другой стороны, эти сжатые сроки не должны нам помешать снять все вопросы, которые будут возникать у заявителей", — рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова.Некоторым участникам кампании после дополнительных проверок засчитывают ранее забракованные подписи избирателей, если решение нижестоящей комиссии признано ошибочным. В результате этого граждане вновь могут рассчитывать на регистрацию в качестве кандидатов в депутаты. Процедура — обычная для всех выборов. Но есть те, кто пользоваться легальными способами защиты своих интересов просто не хотят."Почему-то эти пути не всегда используются. Человек выбирает путь громкого "орания" и пытается других людей вывести на защиту своих прав. Поэтому мне представляется, что такое реагирование на отказ избирательной комиссии регистрировать — это очень завышенная оценка собственных возможностей. Ты не решил простую задачу, ты не собрал подпись, ты не представил документы нужного качества, ты не решил этой простой задачи, но хочешь, чтобы тебя автоматически назначили депутатом. Мне кажется, это находится за пределами добра и зла", — прокомментировал заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.За участие в массовых беспорядках и нападениях на сотрудников Росгвардии задержаны уже пять человек.В минувшую субботу, 27 июля, во время несанкционированной акции активисты ломали ограждения, бросали в полицейских камни и бутылки, прорывали оцепление и, перекрыв Садовое кольцо, парализовали движение транспорта. Сегодня Следственный комитет сделал заявление:"По данным следствия, накануне проведения несанкционированной акции группа лиц неоднократно размещала в сети Интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки. От действий участников акций пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинен материальный ущерб имуществу граждан и организаций".Почти все задержанные вину не признают. Одни говорят, что просто гуляли, другие, что хотели мирно выразить свое мнение о выборах в Московскую городскую думу, будучи жителями совсем других регионов.— Артем, вы откуда?— Из Калининграда.— Вы согласны с тем, что вам вменяют?— Нет.Еще один задержанный так комментирует ситуацию:— Вы понимали, что это несанкционированное мероприятие?— Я не разбирался. Считаю, что это встреча лиц, насколько понимаю, с кандидатами, или встреча кандидатов с кандидатами. Я не силен в точных формулировках.А вот так отвечает на вопросы человек, не являющийся жителем Москвы:— Регистрации у меня здесь нет. В связи с чем, не буду объяснять. У меня есть регистрация в Минске.— Но вы же не можете участвовать в этих выборах как избиратель.— Ничто мне не мешает сделать регистрацию перед выборами.Лидеры оппозиции за нарушение правил проведения митинга получили в виде наказания от 5 до 30 суток ареста. Это административное наказание. Другим людям, которые приняли участие в митинге, могут вменить уголовные статьи — двести двенадцатую (это "массовые беспорядки") и триста восемнадцатую (это "насилие в отношении представителя власти"). Обе статьи — тяжелые, предусматривают до пятнадцати лет лишения свободы."Никто не говорит, что граждане не должны ходить на публичные мероприятия и не должны участвовать в митингах, в шествиях. Но, прежде всего, мы должны понимать, санкционированы эти митинги и шествия или они не санкционированы по тем или иным причинам. И когда мы говорим о соблюдении прав одних людей, мы не должны нарушать права других людей", — рассказал председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена.В Следственном комитете заявили, что установили еще ряд участников массовых беспорядков. В ближайшее время планируются новые задержания. В Центризбиркоме тем временем готовятся рассматривать новые жалобы, поданные в установленном законом порядке.