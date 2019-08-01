Совет Международной федерации футбола единогласным решением одобрил увеличение количества участников женского чемпионата мира с 24 до 32 команд. Изменение вступит в силу уже со следующего турнира, который состоится в 2023 году.

Совет Международной федерации футбола единогласным решением одобрил увеличение количества участников женского чемпионата мира с 24 до 32 команд. Изменение вступит в силу уже со следующего турнира, который состоится в 2023 году."Расширение турнира выходит далеко за пределы восьми дополнительных участников чемпионата мира. Это означает, что еще десятки ассоциаций смогут создать женские сборные, зная, что у них есть реальный шанс пройти квалификацию", – цитирует президента ФИФА Джанни Инфантино ТАСС.Место проведения следующего чемпионата мира определится в мае 2020 года. Уже известно, что 32 команды будут разбиты на восемь групп по четыре участника в каждой. Напомним, что победителем последнего мирового первенства стала сборная США.