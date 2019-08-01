В Орландо состоялась товарищеская встреча между Атлетико из Мадрида и сборной звезд американо-канадской лиги Major League Soccer. Матрасники добились убедительной победы над соперником со счетом 3:0.

В Орландо состоялась товарищеская встреча между "Атлетико" из Мадрида и сборной звезд американо-канадской лиги Major League Soccer. "Матрасники" добились убедительной победы над соперником со счетом 3:0.В составе испанского клуба отличились Маркос Льоренте (43-я минута), Жуан Феликс (85-я) и Диего Коста (90-я)​​​. За сборную MLS выступили Златан Ибрагимович, Уэйн Руни, Нани, Бастиан Швайнштайгер и другие звезды Лиги.Матчи клубов из Европы против сборной MLS проводятся с 2005 года. В прошлом году туринский "Ювентус" одержал победу над командой американо-канадской лиги в серии пенальти.