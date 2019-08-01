Пресс-служба московского метро предупредила горожан о возможности ограничений входов и выходов вечером 1 августа на станциях метро, прилегающих к ВДНХ, сообщает РИА Новости.

Пресс-служба московского метро предупредила горожан о возможности ограничений входов и выходов вечером 1 августа на станциях метро, прилегающих к ВДНХ, сообщает РИА Новости.Подчеркивается, что это связанно с тем, что в 20.00 на ВДНХ состоится концерт, приуроченный к 80-летию Выставки достижений народного хозяйства.Праздничные мероприятия на ВДНХ пройдут с 1 по 4 августа – концерты, театральные выступления, мастер-классы и гастрономический фестиваль – всего пятьдесят мероприятий.