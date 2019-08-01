О подробностях уголовного дела банды Емели, державшей в страхе жителей нескольких регионов страны, и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Как «Емелино царство» прикрылиСотрудники МВД и Следственного комитета России раскрыли подробности уголовного дела банды Емели, державшей в страхе жителей нескольких регионов страны. Преступникам многие годы удавалось уходить от ответственности благодаря высоким покровителям во власти. Теперь справедливость восторжествовала. Правда, точку в деле ставить пока рано…Слендермен против ЗолушкиИгра - неотъемлемый атрибут детства. Но развлечения, которые предпочитают многие сегодняшние мальчишки и девчонки, не идут ни в какое сравнение с безобидными занятиями их родителей, когда те были в юном возрасте. Сотрудник службы ПДН, педагог и психолог рассказали о том, почему подростки выбирают опасные игры.Лучше критика, чем равнодушное «неплохо»Она родилась в творческой атмосфере, где привычным было звучание в доме баяна, балалайки, домры. Отец – певец Владимир Девятов быстро разглядел в дочке способности и методично их развивал. По заверениям теперь уже состоявшейся солистки, за неё никогда не ловили рыбку, зато подарили удочку. В гостях у редакции исполнительница народной песни Марина Девятова.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 29, а также на интернет-странице издания.