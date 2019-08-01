Знаменитый продюсер поделился в Instagram видео из студии, где певица Слава записывает
новую песню. Виктор Дробыш
не смог сдержать нахлынувших эмоций.
Знаменитый продюсер поделился в Instagram видео из студии, где певица Слава записывает
новую песню. Виктор Дробыш
не смог сдержать нахлынувших эмоций.
В ролике композитор
во время исполнения вокальной партии стоит рядом с артисткой, держа ее за руку
в наиболее эмоциональных моментах. Судя по всему, Виктор Дробыш и сам не на
шутку расчувствовался и завелся, проникнувшись композицией.
Под
конец видео он вообще Славу за грудки и потряс. Возможно, таким образом он
хотел добиться от певицы большей эмоциональности. "Это тот случай, когда
женщину можно и нужно брать за грудки. Славочка! Какая же ты крутая, и,
кажется, у нас будет новый хит!" – подписал видеоролик продюсера.
Фолловеры
поддержали , согласившись с тем, что песня, безусловно, станет популярной.
"Точно будет хит. Зашло сразу", "Уже
хочется скачать эту песню", "Да, это новый хит! Запоминается в секунды.
Вы крутой, Виктор Яковлевич, так хорошо вокалистов встряхиваете", -
высказались подписчики композитора. Отметим, совсем недавно Слава боролась с хандрой,
примеряя новую одежду, и отмечала, что именно запись новой песни разгонит ее тоску.
Как
писали "Дни.ру", в марте этого года композитор откровенно рассказал о своей
работе в шоу-бизнесе и признался, что его выводят из себя многие знаменитости. Он
назвал коллег алчными и наглыми. Разоткровенничался в
эфире программе "Судьба человека" на телеканале "Россия
1".