Знаменитый продюсер поделился в Instagram видео из студии, где певица Слава записывает новую песню. Виктор Дробыш не смог сдержать нахлынувших эмоций.

Знаменитый продюсер поделился в Instagram видео из студии, где певица Слава записываетновую песню. Виктор Дробышне смог сдержать нахлынувших эмоций.В ролике композиторво время исполнения вокальной партии стоит рядом с артисткой, держа ее за рукув наиболее эмоциональных моментах. Судя по всему, Виктор Дробыш и сам не нашутку расчувствовался и завелся, проникнувшись композицией.Подконец видео он вообще Славу за грудки и потряс. Возможно, таким образом онхотел добиться от певицы большей эмоциональности. "Это тот случай, когдаженщину можно и нужно брать за грудки. Славочка! Какая же ты крутая, и,кажется, у нас будет новый хит!" – подписал видеоролик продюсера.Фолловерыподдержали , согласившись с тем, что песня, безусловно, станет популярной."Точно будет хит. Зашло сразу", "Ужехочется скачать эту песню", "Да, это новый хит! Запоминается в секунды.Вы крутой, Виктор Яковлевич, так хорошо вокалистов встряхиваете", -высказались подписчики композитора. Отметим, совсем недавно Слава боролась с хандрой,примеряя новую одежду, и отмечала, что именно запись новой песни разгонит ее тоску.Какписали "Дни.ру", в марте этого года композитор откровенно рассказал о своейработе в шоу-бизнесе и признался, что его выводят из себя многие знаменитости. Онназвал коллег алчными и наглыми. Разоткровенничался вэфире программе "Судьба человека" на телеканале "Россия1".