Экс-участница
реалити-шоу Дом-2 дала откровенное интервью YouTube-блогеру Алене Погребняк.
Дарья Пынзарь раскрыла детали сексуальных отношений со своим мужем Сергеем.
Экс-участница
реалити-шоу "Дом-2" дала откровенное интервью YouTube-блогеру Алене Погребняк.
Дарья Пынзарь раскрыла детали сексуальных отношений со своим мужем Сергеем.
Девушка рассказала, чем
ее привлекла Турция, где она живет уже полтора года. При этом Сергей Пынзарь большую
часть времени проводит в Москве и лишь иногда навещает супругу и детей в
Алании.
Звездная пара делилась,
как им удается сохранить отношения и жить на две страны. А теперь Дарья Пынзарь
поделилась подробностями их интимной жизни. По словам бывшей участницы
телестройки, в этой
восточной стране множество мест на природе, где спокойно можно уединиться.
"На гору поднялся – вид
красивый, романтика. Куда-то поехал – водопад, никого нет, речка – снова
пусто", – поведала Дарья Пынзарь. "Секс на пляже – тоже романтично. Для этого
мы выбираем безлюдные места", – добавила звезда "Дома-2".
Напомним,
с супругом задумываются о приобретении жилья в Турции и уже рассматривает
разные варианты. Отметим, что семья имеет собственный бизнес: они открыли
магазины одежды и занялись строительством домов еще до переезда в жаркую
страну.
Теперь Сергей и предлагают услуги риелторов,
активно рекламируя турецкую недвижимость. Однако в феврале 2018 года в
СМИ появилась информация о том, что турецкий бизнес семьи далеко не так
успешен, как они ожидали.