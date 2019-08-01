Экс-участница реалити-шоу Дом-2 дала откровенное интервью YouTube-блогеру Алене Погребняк. Дарья Пынзарь раскрыла детали сексуальных отношений со своим мужем Сергеем.

Экс-участницареалити-шоу "Дом-2" дала откровенное интервью YouTube-блогеру Алене Погребняк.Дарья Пынзарь раскрыла детали сексуальных отношений со своим мужем Сергеем.Девушка рассказала, чемее привлекла Турция, где она живет уже полтора года. При этом Сергей Пынзарь большуючасть времени проводит в Москве и лишь иногда навещает супругу и детей вАлании.Звездная пара делилась,как им удается сохранить отношения и жить на две страны. А теперь Дарья Пынзарьподелилась подробностями их интимной жизни. По словам бывшей участницытелестройки, в этойвосточной стране множество мест на природе, где спокойно можно уединиться."На гору поднялся – видкрасивый, романтика. Куда-то поехал – водопад, никого нет, речка – сновапусто", – поведала Дарья Пынзарь. "Секс на пляже – тоже романтично. Для этогомы выбираем безлюдные места", – добавила звезда "Дома-2".Напомним,с супругом задумываются о приобретении жилья в Турции и уже рассматриваетразные варианты. Отметим, что семья имеет собственный бизнес: они открылимагазины одежды и занялись строительством домов еще до переезда в жаркуюстрану.Теперь Сергей и предлагают услуги риелторов,активно рекламируя турецкую недвижимость. Однако в феврале 2018 года вСМИ появилась информация о том, что турецкий бизнес семьи далеко не такуспешен, как они ожидали.