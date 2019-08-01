С 1 августа вступают в силу ряд изменений в законодательстве, которые напрямую повлияют на жизнь россиян. Среди них - небольшая прибавка к пенсиям, нововведения в платежках за коммунальные услуги, изменения процесса регистрации нового автомобиля, а также ужесточение правил провоза в багаже овощей и фруктов.

С 1 августа вступают в силу ряд изменений в законодательстве, которые напрямую повлияют на жизнь россиян. Среди них — небольшая прибавка к пенсиям, нововведения в платежках за коммунальные услуги, изменения процесса регистрации нового автомобиля, а также ужесточение правил провоза в багаже овощей и фруктов.В частности, к программе "Дальневосточный гектар" с этого дня присоединились Бурятия и Забайкалье. Подать заявление о предоставлении участка в этих регионах пока могут только местные жители.В августе будет проведена ежегодная корректировка пенсий у тех россиян, которые продолжают работать. Размер прибавки рассчитывается индивидуально, её получат около 14 миллионов человек. Перерасчет выплат будет проводиться автоматически, никаких заявлений для этого подавать не потребуется. Максимальная прибавка составит 244 рубля, предупредили в Пенсионном фонде.Заемщиков, получивших право на ипотечные каникулы, освободят от уплаты НДФЛ. Раньше выгода от отсрочки платежей расценивалась как доход и облагалась 13-процентным налогом. Кроме того, уходит в прошлое государственная пошлина за внесение изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости в связи с намерением взять ипотечные каникулы.Также поставить купленную машину на учет и получить номер для нее теперь можно будет прямо в автосалоне. Услуга будет платной, сообщает телеканал "Россия 24".С 19 августа поменяются правила перевозки в багаже и ручной клади фруктов и цветов. Ввезти в страну можно будет не больше 5 килограммов фруктов или овощей и не больше трех букетов цветов. Причем новые правила будут распространяться и на все почтовые отправления, напоминает News.ru.Еще одно нововведение появится в платежных документах за жилищно-коммунальные услуги. Новая строка будет связана с добровольным страхованием недвижимости от чрезвычайных ситуаций. На первых порах новая норма будет действовать в тестовом режиме в семи пилотных регионах: Санкт-Петербурге, а также Ленинградской, Московской, Свердловской, Тверской, Новосибирской и Тюменской областях.С 6 августа вступают в силу и поправки, ужесточающие наказание для тех, что препятствует работе медиков. Соответствующие законы были приняты в июле 2019 года. Тем, кто не пропускает, например, машину скорой помощи, теперь грозит как минимум штраф в 5 тысяч рублей, а как максимум — до 4 лет тюрьмы, если пациент, которому не успели оказать помощь, скончался.