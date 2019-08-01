Россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Сан-Хосе. В матче второго круга она не справилась с украинкой Элиной Свитолиной. Встреча завершилась в двух партиях со счетом 6:3, 6:1 в пользу соперницы Касаткиной.

Россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Сан-Хосе. В матче второго круга она не справилась с украинкой Элиной Свитолиной. Встреча завершилась в двух партиях со счетом 6:3, 6:1 в пользу соперницы Касаткиной.Теннисистки провели на корте чуть более часа. В следующем раунде Свитолина за выход в полуфинал сразится с Марией Саккари из Греции.Напомним, что призовой фонд теннисного турнира в Сан-Хосе превышает 810 тысяч долларов.