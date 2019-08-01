Международному сообществу следует отказаться от голословных обвинений по разбившемуся в Донбассе Боингу, заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла. Он отметил, что расследование еще не завершено, но некоторые страны уже выступают с обвинениями в адрес конкретных государств.

Международному сообществу следует отказаться от голословных обвинений по разбившемуся в Донбассе "Боингу". Об этом заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.Он отметил, что расследование еще не завершено, но некоторые страны уже выступают с обвинениями в адрес конкретных государств и даже называют фамилии подозреваемых, передает "Россия 24".Ранее следствие объявило, что к трагедии причастны трое россиян и гражданин Украины. Суд по делу о крушении должен начаться в марте следующего года.В конце июля сообщалось, что частный детектив из Германии пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе, но Совместная следственная группа от них отказалась.Малазийский "Боинг", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донецком 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Руководство в Донбассе в ответ заявило, что не располагает оружием, которое способно сбить самолет на такой высоте.