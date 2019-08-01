На сайте Минобороны России открыт исторический раздел с архивными документами, посвященными 75-й годовщине освобождения Каунаса Красной Армией.

На сайте Минобороны России открыт исторический раздел с архивными документами, посвященными 75-й годовщине освобождения Каунаса Красной Армией.Боевые донесения и фотографии города детально рассказывают о героизме бойцов Красной Армии при освобождении Каунаса от гитлеровских оккупантов и проливают свет на зверства гитлеровцев, говорится в сообщении Минобороны РФ.Так, например, рассказывается о мужестве гвардии лейтенанта Ивана Матвеенко, который на подступах к Каунасу уничтожил три фашистских танка, а потом пошел на таран вражеских машин; о подвиге красноармейца Ильи Шишмакова, который в одиночку прорвался в расположение врага и уничтожил свыше 30 немецких солдат; о геройской смерти младшего сержанта Андрея Чумакова, который вскочил на танк противника и бросил гранату в люк, чем вывел машину из строя и изменил ход боя в пользу своего подразделения.Документы показывают изуверский режим гетто и ужас смертоносных "фабрик смерти", которые нацисты организовали в Каунасе и его предместьях, рассказывают о страшных расправах гитлеровцев и литовских карателей над военнопленными и мирным населением."Размещение на портале Минобороны во многих смыслах беспрецедентного информационного ресурса, посвященного освобождению Красной Армией Прибалтики от фашистских захватчиков, ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие её лживые мифы, становится важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи", — говорится в сообщении Минобороны России.В честь освобождения Каунаса от немецко-фашистских войск в московском Парке Победы прогремит торжественный салют, как это уже было сделано в дни освобождения Одессы, Севастополя, Минска и Вильнюса.Освобождение КаунасаКаунас на территории советской Литвы был освобожден от нацистов 1 августа 1944 года. 29 июля Красная армия вышла к реке Вилия, на которой стоит город. После 16-часовых боев войска 3-го Белорусского фронта освободили 53 населенных пункта и начали окружать Каунас с юга.31 июля советские части прорвались в город сразу на нескольких участках. 144-я стрелковая дивизия сумела обойти самые мощные немецкие форты, 120-я танковая бригада зашла врагу в тыл.Красноармейцы заняли большую часть Каунаса и ударили по отступающим гитлеровским частям. После того как город освободили полностью, преследование уцелевших войск противника продолжилось.