Телеведущая прогулялась с дочерью по центру столицы. Лариса Гузеева поделилась радостью на своей страничке в Instagram, но большинство подписчиков не оценили ее внешний вид.

Телеведущая прогулялась с дочерью по центру столицы. ЛарисаГузеева поделилась радостью на своей страничке в Instagram, но большинство подписчиков не оценили ее внешний вид.На ведущую программы "Давай поженимся!" на Первом канале обрушился потоккритики из-за образа, который она выбрала для променада. "Глазами дочери. Обожаемая Москва", – написала Лариса Гузеева, опубликовав фото.В кадре актриса, одетая в синие брюки, голубую блузу, пестрыйдлинный кардиган и туфли с ярко-желтыми шнурками, позирует в центрегорода. В комментариях пользователи соцсетипринялись травить знаменитость и раздавать ей советы о том, какей стоит одеваться. Некоторые и вовсе отправили Ларису Гузееву к стилисту."Что за наряд? Последняя попытка выйти замуж", "Женщина безвкуса и такта", "Что за цыганский наряд у Лары", "Напоминает баяиз Средней Азии", "Ужасно, но каждому свое", "Клоун", – язвительно отметилизлопыхатели. Одна из поклонниц попыталасьпохвалить Ларису Гузеевой и ее дочь, но ей тоже досталось от хейтеров.Женщина назвала критиков звезды "злобными ведьмами".Сама же Лариса Гузеева пока никакне отреагировала на нападки в свой адрес, что на нее не похоже.Ведь телеведущая обычно сразу осаживает тех, кто ее критикует.Отметим, часто становится объектомдля злых шуток и издевательств пользователей Сети. Как правило, артисткаподвергается травле за внешний вид.Напомним, ранее телеведущая перекрасилась из жгучейбрюнетки, какой ее привыкли видеть зрители, в блондинку. Поклонники живоотреагировали на смену цвета волос знаменитости, разделившись на два лагеря.Одним новый имидж пришелся по душе, а другие разнесли в пух ипрах.