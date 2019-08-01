Телеведущая прогулялась с дочерью по центру столицы. Лариса
Гузеева поделилась радостью на своей страничке в Instagram, но большинство подписчиков не оценили ее внешний вид.
Телеведущая прогулялась с дочерью по центру столицы. Лариса
Гузеева поделилась радостью на своей страничке в Instagram, но большинство подписчиков не оценили ее внешний вид.
На ведущую программы "Давай поженимся!" на Первом канале обрушился поток
критики из-за образа, который она выбрала для променада. "Глазами дочери. Обожаемая Москва", – написала Лариса Гузеева, опубликовав фото.
В кадре актриса, одетая в синие брюки, голубую блузу, пестрый
длинный кардиган и туфли с ярко-желтыми шнурками, позирует в центре
города. В комментариях пользователи соцсети
принялись травить знаменитость и раздавать ей советы о том, как
ей стоит одеваться. Некоторые и вовсе отправили Ларису Гузееву к стилисту.
"Что за наряд? Последняя попытка выйти замуж", "Женщина без
вкуса и такта", "Что за цыганский наряд у Лары", "Напоминает бая
из Средней Азии", "Ужасно, но каждому свое", "Клоун", – язвительно отметили
злопыхатели. Одна из поклонниц попыталась
похвалить Ларису Гузеевой и ее дочь, но ей тоже досталось от хейтеров.
Женщина назвала критиков звезды "злобными ведьмами".
Сама же Лариса Гузеева пока никак
не отреагировала на нападки в свой адрес, что на нее не похоже.
Ведь телеведущая обычно сразу осаживает тех, кто ее критикует.
Отметим, часто становится объектом
для злых шуток и издевательств пользователей Сети. Как правило, артистка
подвергается травле за внешний вид.
Напомним, ранее телеведущая перекрасилась из жгучей
брюнетки, какой ее привыкли видеть зрители, в блондинку. Поклонники живо
отреагировали на смену цвета волос знаменитости, разделившись на два лагеря.
Одним новый имидж пришелся по душе, а другие разнесли в пух и
прах.