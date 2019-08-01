В футбольной Лиге Европы стартовали ответные матчи второго квалификационного этапа. В одном из них российский нападающий Николай Комличенко помог своему клубу – чешской Младе Болеслав пробиться в следующий раунд.

В футбольной Лиге Европы стартовали ответные матчи второго квалификационного этапа. В одном из них российский нападающий Николай Комличенко помог своему клубу – чешской "Младе Болеслав" пробиться в следующий раунд.Команда из Чехии проводила вторую встречу с казахстанским "Ордабасы" и добилась гостевой победы со счетом 3:2. "Млада" открыла счет на 8 минуте усилиями Марека Матейовски, а уже на 33 минуте с пенальти отличился и Комличенко. Третьим голом отметился Мурис Мешанович. У "Ордабасы" отличались Алексей Щеткин и Абдулай Диакате.В первом поединке в Младе Болеслав команды разошлись вничью (1:1), где единственный мяч чехов забил опять-таки Комличенко. Таким образом, в третий квалификационный раунд пробилась чешская команда.Напомним, что Комличенко является воспитанником "Краснодара", откуда он в 2017 году перешел в "Младу Болеслав". В минувшем сезоне российский нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.