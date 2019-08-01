Столичные вузы начали публиковать первые приказы о зачислении студентов. Уже можно найти списки льготников. А 3 августа станет известно, кто попал в так называемую первую волну. Пока же приемные комиссии подводят первые итоги вступительной кампании этого года. На какие специальности оказался самый большой спрос?

Столичные вузы начали публиковать первые приказы о зачислении студентов. Уже можно найти списки льготников. А 3 августа станет известно, кто попал в так называемую "первую волну". Пока же приемные комиссии подводят первые итоги вступительной кампании этого года. На какие специальности оказался самый большой спрос?Проходной порог в ведущие вузы страны повысился в среднем на 1-2 балла. Итоги работы приемных комиссий озвучили сегодня ректоры МГИМО, Высшей школы экономики и физтеха и МФТИ на пресс-конференции. При этом интерес студентов окончательно сместился с гуманитарных специальностей на технические.Самый большой конкурс на математические факультеты, растет интерес к роботехнике, физике, химии, биологии и программной инженерии. Для того, чтобы изучать прикладную математику и информатику в Высшей школе экономики недостаточно сдать все три ЕГЭ на 100 баллов – нужно минимум 303 балла."До 10 дополнительных баллов вуз может дать за конкретные достижения", — объясняет Ярослав Кузьминов, ректор ГУ ВШЭ.В этих условиях даже традиционно гуманитарные вузы, например, Институт международных отношений, разворачиваются в сторону технических программ и развивают сотрудничество с вузами других направлений."У нас существует большая кафедра по информатике и математике, но она все-таки прикладного характера. Мы, конечно, должны выстраивать их работу таким образом, чтобы давались прикладные знания по тем направлениям, в которых ребятам предстоит в будущем работать", — рассказывает Анатолий Торкунов, ректор МГИМО.При этом ректоры отмечают, что высокий балл ЕГЭ не гарантирует высоких знаний. Например, не все стобальники смогли пройти дополнительный языковой экзамен в МГИМО. А большинство бюджетных мест в МФТИ занимают студенты, зачисленные вне конкурса — это победители российских и международных олимпиад."Все вузы, где конкурс в последнее время поднялся, объединяет одна важная особенность — это новаторские вузы. Это привлекает молодежь. Если есть интересные программы, если они чувствуют, что здесь движение, они сюда активно идут", — объясняет Николай Кудрявцев, ректор МФТИ.Все больше студентов хотят продолжать образование в магистратуре. Конкурс в этом году вырос почти в два раза. До четверти поступающих — иностранцы, причем, не только из СНГ, но и из Франции, Италии, Китая, Кореи. Спрос рождает предложение, поэтому и цены для тех, кто хочет учиться по контракту, на следующий год вырастут. Стоимость года на самых востребованных факультетах приблизится к 1 миллиону рублей.