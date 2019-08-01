Молодая исполнительница Юлианна Караулова не оставила равнодушным продюсера, композитора Игоря Крутого. При виде полуголой артистки 65-летний мэтр не сдержал эмоций.

Молодая исполнительница Юлианна Караулова не оставила равнодушным продюсера, композитора Игоря Крутого. При виде полуголой артистки 65-летний мэтр не сдержал эмоций.Юлианна Караулова проводит отпуск на Мальдивах. В своем аккаунте в социальной сети Instagram артистка с завидной регулярностью публикует фотографии и видеозаписи из райского уголка, при этом демонстрируя великолепную фигуру с аппетитными формами.Так, популярная певица выложила кадр, на котором предстала в купальнике на фоне французского окна с видом на океан. В комментариях отметился 65-летний продюсер Игорь Крутой. Он не смог сдержать эмоций и написал, процитировав отрывок из нетленного хита Александра Серова "Ты меня любишь": ".."узнанный мною вечный сюжет роденовский... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)".Интересно, что Юлианна Караулова ему ответила. "именно это я имела ввиду))" Не остались в стороне и ее коллега Виктория Дайнеко и продюсер Яна Рудковская. Обе женщины одобрительно отозвались на пикантное фото, а многочисленные подписчики и вовсе рассыпались в комплиментах.Отметим, что еще недавно Юлианну Караулову те же комментаторы ругали за фото в красном слитном купальнике. "Тощая", "Кто говорит, что у тебя фигура супер, не верь им!", "Фу, противно смотреть. Дошли уже, ни стыда, ничего", – раскритиковали пользователи Сети. "Зачем так купальник натягивать? Аж кумушка наружу!" – язвительно заявила одна подписчица.