Актриса поделилась с поклонниками интересными фактами о себе. Кристине Асмус не чуждо ничего человеческого.

Актриса поделилась с поклонниками интереснымифактами о себе. Кристине Асмус не чуждо ничего человеческого.В личном Instagram знаменитость опубликовалавнушительных размеров пост. В нем звезда рассказала, что ненавидит свой подчерк, поэтому может по пять раз переписывать одну и ту же записку. Сначала она пробует написать текст поздравления на черновике, а после переносит на открытку.Также Кристина Асмус не понимает,почему звезды, поздравляя друг друга в соцсетях, в скобочках подписывают, мол,все остальное скажу при личной встрече. Артистка не может взять в толк к чемуэти оправдания."Когда я сильно наемся в общественномместе и мне давят брюки, то я аккуратненько могу расстегнуть пуговичку иширинку. Я ни разу не была ни у психолога, ни у астролога. Какое-то время назадмне было страшно проезжать на машине под мостами. Мне казалось, они могутобвалиться… В последний раз яспускалась в метро в Санкт-Петербурге два с половиной года назад, когда снималасвой документальный фильм",– продолжила список фактов .Также звезда призналась, что можетподойти и снять волос и катышек с малознакомого человека. А еще знаменитость неочень любит сладкое. Десерты приносят ей меньше удовольствия, чем например, мясныеблюда."В детстве я так хотела, чтоб у менябыла температура, что сильно-сильно сжала градусник и он лопнул прям подмышкой(шрам в этом месте у меня до сих пор)". – резюмировала.