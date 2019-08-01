Актриса поделилась с поклонниками интересными
фактами о себе. Кристине Асмус не чуждо ничего человеческого.
Актриса поделилась с поклонниками интересными
фактами о себе. Кристине Асмус не чуждо ничего человеческого.
В личном Instagram знаменитость опубликовала
внушительных размеров пост. В нем звезда рассказала, что ненавидит свой подчерк, поэтому может по пять раз переписывать одну и ту же записку. Сначала она пробует написать текст поздравления на черновике, а после переносит на открытку.
Также Кристина Асмус не понимает,
почему звезды, поздравляя друг друга в соцсетях, в скобочках подписывают, мол,
все остальное скажу при личной встрече. Артистка не может взять в толк к чему
эти оправдания.
"Когда я сильно наемся в общественном
месте и мне давят брюки, то я аккуратненько могу расстегнуть пуговичку и
ширинку. Я ни разу не была ни у психолога, ни у астролога. Какое-то время назад
мне было страшно проезжать на машине под мостами. Мне казалось, они могут
обвалиться… В последний раз я
спускалась в метро в Санкт-Петербурге два с половиной года назад, когда снимала
свой документальный фильм",
– продолжила список фактов .
Также звезда призналась, что может
подойти и снять волос и катышек с малознакомого человека. А еще знаменитость не
очень любит сладкое. Десерты приносят ей меньше удовольствия, чем например, мясные
блюда.
"В детстве я так хотела, чтоб у меня
была температура, что сильно-сильно сжала градусник и он лопнул прям подмышкой
(шрам в этом месте у меня до сих пор)". – резюмировала.