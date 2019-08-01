Скандально известный лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко, партия которого не прошла в новую Раду, решил объединить силы с пока еще мэром Киева Виталием Кличко, чтобы чтобы остановить наступление зеленой чумы на самоуправление Киева и захват Украины.

Скандально известный лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко, партия которого по итогам внеочередных выборов в Верховную раду набрала только 2,31 процента голосов и не смогла преодолеть проходной барьер, решил объединить силы с бывшим боксером и пока еще мэром Киева – не менее известным своими яркими высказываниями Виталием Кличко.Как сообщалось ранее, в планах президента Владимира Зеленского и его офиса – сместить Кличко из кресла киевского градоначальника.В своем видеообращении, размещенном в "Фейсбуке", Ляшко сообщает, что предложил ему объединиться для того, "чтобы остановить наступление зеленой чумы на самоуправление Киева и захват Украины".Также Ляшко обратился к другим лидерам партий с призывом объединяться и "исключать противоречия для того, чтобы стать сильнее и защитить Украину от зеленой чумы".