Левада-центр назвал журналистов, пользующихся у россиян наибольшим доверием. Согласно опросу, одним из них стал Андрей Малахов.
Левада-центр назвал журналистов, пользующихся у россиян наибольшим доверием. Согласно опросу, одним из них стал Андрей Малахов.
Выяснилось, что наибольшее доверие у зрителей
вызывает ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев. За него проголосовали 23% опрошенных. Также
в топ лидеров попали ведущие телеэфира, сотрудники федеральных каналов.
Второе место занял Андрей Малахов ("Россия-1"), набравший 11% голосов. Третью
позицию поделили Ольга Скабеева ("Россия 1"), Андрей Норкин (НТВ) и Владимир Познер (Первый канал). Все они набрали по 6%
зрительских голосов, передает РБК.
Помимо этих журналистов, в рейтинг также
попали Дмитрий Киселев, Ирада Зейналова, Артем Шейнин, Александр Гордон и Евгений Попов. По мнению экспертов, такая популярность ведущих
объясняется модой на эмоциональность и "псевдонародность". Примечательно, что телеведущей и журналистки Ксении Собчак в рейтинге вовсе не оказалось.
В опросе, проведенном весной 2019 года, приняли
участие 1,6 тысячи человек. Всех респондентов попросили назвать пять сотрудников
российских СМИ, деятельность которых их привлекает. Отмечается, что в прошлом
году в подобном рейтинге лидировали Владимир Соловьев, Андрей Малахов и Владимир
Познер.
Напомним, наказали на Украине за то, что тот участвовал в
проведении нашумевшего телемоста с каналом NewsOne. Шоумена внесли в базу
данных волонтерского сайта "Миротворец".
Как писали "Дни.ру",
ранее записал видеообращение, адресованное президенту Украины
Владимиру Зеленскому. На опубликованном в Instagram видео журналист выразил
недовольство происходящим. Ведущий не представлял, что идея подобного общения с
соседями обернется угрозами в адрес его украинских коллег и их семей.