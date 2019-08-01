Левада-центр назвал журналистов, пользующихся у россиян наибольшим доверием. Согласно опросу, одним из них стал Андрей Малахов.

Левада-центр назвал журналистов, пользующихся у россиян наибольшим доверием. Согласно опросу, одним из них стал Андрей Малахов.Выяснилось, что наибольшее доверие у зрителейвызывает ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев. За него проголосовали 23% опрошенных. Такжев топ лидеров попали ведущие телеэфира, сотрудники федеральных каналов.Второе место занял Андрей Малахов ("Россия-1"), набравший 11% голосов. Третьюпозицию поделили Ольга Скабеева ("Россия 1"), Андрей Норкин (НТВ) и Владимир Познер (Первый канал). Все они набрали по 6%зрительских голосов, передает РБК.Помимо этих журналистов, в рейтинг такжепопали Дмитрий Киселев, Ирада Зейналова, Артем Шейнин, Александр Гордон и Евгений Попов. По мнению экспертов, такая популярность ведущихобъясняется модой на эмоциональность и "псевдонародность". Примечательно, что телеведущей и журналистки Ксении Собчак в рейтинге вовсе не оказалось.В опросе, проведенном весной 2019 года, принялиучастие 1,6 тысячи человек. Всех респондентов попросили назвать пять сотрудниковроссийских СМИ, деятельность которых их привлекает. Отмечается, что в прошломгоду в подобном рейтинге лидировали Владимир Соловьев, Андрей Малахов и ВладимирПознер.Напомним, наказали на Украине за то, что тот участвовал впроведении нашумевшего телемоста с каналом NewsOne. Шоумена внесли в базуданных волонтерского сайта "Миротворец".Как писали "Дни.ру",ранее записал видеообращение, адресованное президенту УкраиныВладимиру Зеленскому. На опубликованном в Instagram видео журналист выразилнедовольство происходящим. Ведущий не представлял, что идея подобного общения ссоседями обернется угрозами в адрес его украинских коллег и их семей.