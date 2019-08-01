Ведущая телепрограмм Здоровье и Жить здорово! на Первом
канале записала видеообращение к своим подписчикам в Instagram. Елена Малышева предупредила россиян о мошенниках, орудующих
в Сети от ее имени.
Ведущая телепрограмм "Здоровье" и "Жить здорово!" на "Первом
канале" записала видеообращение к своим подписчикам в Instagram. Елена Малышева предупредила россиян о мошенниках, орудующих
в Сети от ее имени.
Телезвезда заявила, что интернет-пользователи могут стать жертвами аферистов,
которые предлагают программы похудения, наживающихся на людском доверии.
По словам ведущей, она обратилась в
полицию, и злоумышленников ждет "незабываемая встреча" со стражами порядка. Также
Елена Малышева пригрозила преступникам наказание свыше. Она напомнила преступникам,
что одна из десяти библейских заповедей гласит: не укради.
"А божья кара всегда страшнее", – заключила телеведущая. При этом знаменитость
дала ссылку на официальный сайт, где предлагает программы для снижения веса.
Многие подписчики восприняли публикацию в штыки.
Некоторые из них назвали саму ведущую мошенницей, другие заявили, что она
должна обратить внимание на более важные проблемы современного мира, – например,
лесные пожары, – а не рекламировать свою программу похудения.
Ряд пользователей подтвердили, что
сталкивались с преступниками, навязывающими свои услуги от лица сотрудников , и одобрили ее поступок. Ранее телеведущая заявила, что наиболее сбалансированной является
средиземноморская диета. Она считает ее оптимальной для человеческого
организма.