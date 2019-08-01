Ведущая телепрограмм Здоровье и Жить здорово! на Первом канале записала видеообращение к своим подписчикам в Instagram. Елена Малышева предупредила россиян о мошенниках, орудующих в Сети от ее имени.

Ведущая телепрограмм "Здоровье" и "Жить здорово!" на "Первомканале" записала видеообращение к своим подписчикам в Instagram. Елена Малышева предупредила россиян о мошенниках, орудующихв Сети от ее имени.Телезвезда заявила, что интернет-пользователи могут стать жертвами аферистов,которые предлагают программы похудения, наживающихся на людском доверии.По словам ведущей, она обратилась вполицию, и злоумышленников ждет "незабываемая встреча" со стражами порядка. ТакжеЕлена Малышева пригрозила преступникам наказание свыше. Она напомнила преступникам,что одна из десяти библейских заповедей гласит: не укради."А божья кара всегда страшнее", – заключила телеведущая. При этом знаменитостьдала ссылку на официальный сайт, где предлагает программы для снижения веса.Многие подписчики восприняли публикацию в штыки.Некоторые из них назвали саму ведущую мошенницей, другие заявили, что онадолжна обратить внимание на более важные проблемы современного мира, – например,лесные пожары, – а не рекламировать свою программу похудения.Ряд пользователей подтвердили, чтосталкивались с преступниками, навязывающими свои услуги от лица сотрудников , и одобрили ее поступок. Ранее телеведущая заявила, что наиболее сбалансированной являетсясредиземноморская диета. Она считает ее оптимальной для человеческогоорганизма.