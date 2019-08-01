Жителей Пермского края ждет трехдневный потоп. Таков прогноз метеорологов, сообщает ГТРК Пермь. Ожидается выпадение 90% месячной нормы осадков.

Жителей Пермского края ждет трехдневный потоп. Таков прогноз метеорологов, сообщает ГТРК "Пермь". Ожидается выпадение 90% месячной нормы осадков.Виноват в такой ситуации циклон из Волгограда. В ближайшее время он достигнет Прикамья. Как рассказал специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов, основной поток дождя обрушится на Пермь к сегодняшнему вечеру. Завтра, 2 августа, ситуация только усугубится. Как известно, режим повышенной готовности уже объявлен в Перми.По прогнозам специалистов, самые большие осадки могут накрыть именно те районы, которые уже испытали на себе капризы погоды в июле. Речь идет о западных территориях Приморья, Кудымкаре, районах Верещагино, Оханск. Жителей предупреждают о возможном появлении паводков.