Сообщения британской прессы о создании специализированных войсковых подразделений для наступательных военных действий в информационном пространстве — это признание агрессивных намерений официального Лондона в цифровой среде.

Сообщения британской прессы о создании специализированных войсковых подразделений для наступательных военных действий в информационном пространстве — это признание агрессивных намерений официального Лондона в цифровой среде.Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.Она пояснила, что на Смоленской площади обратили внимание на информацию, опубликованную в британских газетах Daily Telegraph и Times о создании в армии Соединенного Королевства специальных частей для агрессивных действий в Интернете.Захарова отметила, что создание таких структур объясняется необходимостью противостоять "мнимым угрозам со стороны России".Дипломат подчеркнула, что менее месяца назад Форин-офис организовал так называемую Глобальную конференцию по свободе слова, где официальный Лондон сообщил о своей истинной цели – "манипулировать информацией в военно-политических целях, в том числе в киберсреде".Захарова сообщила, что МИД РФ не оставит эту тему и будет следить за развитием ситуации.