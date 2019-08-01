Дмитровский молочных завод производит качественную молочную продукцию. Что здесь можно купить.

Потребление молочных продуктов популярно во всем мире. Исключением не является и наша страна.

Разнообразие продуктов, которую выпускает Дмитровский молочный завод, достаточно широкое. Это сливки, творог, сыры, кефиры, йогурты, сгущенное молоко, ряженка, сметана и многое другое. Существует целый ряд молочной продукции, выполненной в национальных традициях. Сюда стоит отнести кумыс, тан, шубат.

Молоко для большого количества людей является продуктом потребления каждый день, поэтому очень важно обеспечить наивысшее качество и хороший вкус.

Все молочные продукты классифицируют по ряду признаков.

Продукты отделения. Это сливки, отделенные от молока молочные жиры, сливочное масло (взбитые сливки). Сливочное масло от сливок по своему составу ничем не отличается, кроме того, что жир в сливках растворен в жидкости, а в сливочном масле жидкость растворена в жире.

Кисломолочные продукты. Под воздействием кисломолочных бактерий молоко скисает. Из скисшего молока получают целый ряд полезных продуктов:



простокваша;



творог – та же простокваша, из которой отжали получившуюся жидкость – сыворотку;



сыр – продукт, получаемый после термической обработки творога;



сметана – продукт, получаемый после скисания сливок;



кефир и йогурт. Они отличаются между собой использованием разных бактерий;



ряженка – это перебродившее топленое молоко;



айран – тот же йогурт, но вместо сахара используется соль;



кумыс;



шубат.



Молочные продукты тоже пользуются спросом. Для получения их получения используются сложные технологические процессы. Например, термическая обработка молока для изготовления мороженого. Популярны технологии изменения концентрации молока для получения сгущенных и сухих молочных продуктов. Сюда можно отнести топление и пастеризацию молока, используемые как промежуточные процессы обработки или возможность сохранить качество и полезные свойства молочного продукта.

К данному виду продуктов относятся также топленое молоко, получаемое при длительной термической обработке при высокой температуре. Необходимое содержание жирности (до 6%) получается за счет добавления сливок.

Молочную продукцию нужно выбирать правильно. Это должен быть продукт производителя, который зарекомендовал себя с хорошей стороны и использует проверенные рецепты, современные технологии, качественное оборудование.