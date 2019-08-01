На Кольцевой линии метро поезда скоро начнут делать еще одну остановку - она появится между станциями Новослободская и Проспект Мира. В столичной подземке решили возобновить строительство станции Суворовская.

На Кольцевой линии метро поезда скоро начнут делать еще одну остановку — она появится между станциями "Новослободская" и "Проспект Мира". В столичной подземке решили возобновить строительство станции "Суворовская".Впервые на перспективных схемах метро она появилась еще в середине прошлого века, но тогда к работам так и не приступили. После введения "Суворовской" в строй пассажиры смогут делать удобную пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию.