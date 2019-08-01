Злоумышленники, пытаясь скрыться с места противоправного деяния, распыли в лицо молодого человека содержимое баллончика со слезоточивым газом...

«Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по СЗАО города Москвы задержали подозреваемых в совершении разбоя», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 61 – летнего пенсионера. Мужчина пояснил, что его сожительница и ее сын застигли неизвестных в медицинских масках, которые пытались проникнуть в его квартиру, расположенную в одном из домов на Сходненской улице. Кроме того, злоумышленники, пытаясь скрыться с места противоправного деяния, распыли в лицо молодого человека содержимое баллончика со слезоточивым газом.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались безработные жители Московской области в возрасте 18 и 19 лет.Установлено, что незадолго до инцидента пасынок заявителя распивал спиртные напитки с подозреваемыми и в процессе общения рассказал о достатке своей семьи. Злоумышленники воспользовались невнимательностью молодого человека и сделали дубликаты ключей от квартиры своего друга.Следствием ОМВД России по району Южное Тушино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс – служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56