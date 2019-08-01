В четверг утром из-за падения пассажира на рельсы на станции Бульвар Дмитрия Донского произошел сбой в движении поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена.

В четверг утром из-за падения пассажира на рельсы на станции "Бульвар Дмитрия Донского" произошел сбой в движении поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, передает "Интерфакс".ЧП произошло около 8:00. Для извлечения пассажира был обесточен контактный рельс. О состоянии пострадавшего пока информации нет.В пресс-службе метрополитена уточнили, что в настоящее время нет движения поездов от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского". В обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами.