Подозреваемый узнал, где пенсионерка хранит свои сбережения, после чего похитил их и скрылся...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Нагатинский Затон задержали подозреваемого в краже у пенсионерки.В дежурную часть территориального отдела полиции от 81-летней пенсионерки поступило заявление о краже. Потерпевшая сообщила, что из ее квартиры на Затонной улице пропали денежные средства в размере 150 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали неработающего 34-летнего приезжего.Установлено, что мужчина проживал с потерпевшей в одной квартире. Узнав, где пожилая женщина хранит свои сбережения, злоумышленник похитил их и скрылся с места происшествия. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Нагатинский Затон г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22