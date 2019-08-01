Певица поделилась в Instagram снимком, на котором предстала в осеннем образе. Однако большинству фолловеров не понравилось, как одета Полина Гагарина.

Певица поделилась в Instagram снимком, на котором предстала восеннем образе. Однако большинству фолловеров не понравилось, как одета ПолинаГагарина."Нучто? Утепляемся, друзья! +13… К внезапному осеннему июлю готова!" – подписала фотоисполнительница. В кадре она позирует в длинной юбке с геометрическим принтом,свитере песочного оттенка и открытых туфлях.Пользователисоцсети наряд не оценили, высмеяв его. "Ковер вместо юбки", "Наряд избабушкиного сундука", "Фигуры не видно, все бесформенное", "Я может не знатокмоды, но юбочка похожа на плед", "Полиночка, прости, юбка похожа на ковровуюдорожку", "Если вверху "утеплилась", то обувь тоже нужно другую!", "Если бы я втаком наряде вышла у себя в городе, я бы прославилась новой городскойсумасшедшей", "Ковер вместо юбки", "Наряд из бабушкиного сундука","Фигуры не видно, все бесформенное", "Ну как бабуля, что это такое вообще?" – оставили комментарииподписчики Полине Гагариной.Напомним, ранеезнаменитость сообщила поклонникам, что просто без ума от джинсов с высокойпосадкой. По мнению подписчиков, джинсы отлично подчеркивают стройностьи длинные ноги . В то же время они попросили любимицу не злоупотреблятьдиетами. Фолловеры заверили артистку, что выглядит она потрясающе.А недавно знаменитость вернулась из Франции. Там побывалапо важному делу: она стала амбассадором парфюмерного бренда в России.