Эксперты выяснили, куда едут мужчины, чтобы отдохнуть без женщин и детей.

Самым популярным городом для чисто мужской компании стал Петербург. В пятерку вошли также Краснодар, Казань, Петрозаводск и Бахчисарай, говорится в исследовании сервиса бронирования жилья Tvil.ru.Популярными мужскими местами также стали озеро Банное в Башкирии, поселок Ильинский Олонецкого района, города Лахденпохья и Медвежьегорск в Карелии и Кисловодск Ставропольского края.Наиболее дешево отдых обойдется в Бахчисарае – примерно 1,2 тысячи рублей в сутки. Дороже всего отдохнуть придется в Медвежьегорске – ночь обойдется в 7,7 тысячи рублей.