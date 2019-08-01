История с отравлением продюсера Бари Алибасова жидкостью для промывки труб многим кажется мутной. Слишком уж разнятся показания свидетелей, слишком похоже все на шоу. Корреспондент Дни.ру попытался докопаться до правды.

История с отравлением продюсера Бари Алибасова жидкостью для промывки труб многим кажется мутной. Слишком уж разнятся показания свидетелей, слишком похоже все на шоу. Корреспондент "Дни.ру" попытался докопаться до правды."Бари Каримович, кто оставил на столе Вашей кухни злополучную бутылку с "Кротом", из который вы хлебнули "химии"?" – спросили мы у Алибасова. "Не знаю, надо разобраться, – вздыхает продюсер. – Сын говорит, что он оставил, а Володя Политов твердит, что это был он"."Причем бутылка его абсолютно одинаковая с упаковкой питьевого йогурта. В цветочках! Вот я и перепутал со слепу с лимонадом, – продолжает Алибасов. – Между прочим, я запустил судебный процесс против этого "Крота!". Ведь если это химические вещества, то у них должно быть соответствующее оформление! А там цветочки!"На прямой вопрос о том, не могла ли "Крот" на кухне оставить 80-летняя жена продюсера актриса Лидия Федосеева-Шукшина, Алибасов не ответил, но, кажется, на любимую супругу он думает меньше всего.Корреспондент "Дни.ру" обратился к солисту группы "На-На" Владимиру Политову, чтобы узнать его версию событий, которые едва не привели к летальному исходу. Мол, он ли стал невольным виновником отравления Алибасова. Артист закричал: "Кому вы верите?! Зачем вы его слушаете?! Это ведь больной человек!" О физической или душевной болезни Бари Каримовича идет речь, певец не уточнил.Сам Алибасов отрицает то, что вся эта странная история была постановкой. "Я лежал семь дней в реанимации в коме! И жена Лида все это время с 9 утра до 9 вечера держала меня за руку, потому что врач предупредил: "Он может не выйти из комы и надо, чтобы у него в руке было что-то живое". Плюньте в лицо тем, кто считает это пиаром. Эти слухи идиоты распускают", – он ранее корреспондента "Дни.ру".