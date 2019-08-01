В Москве суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки-блогера. Как сообщалось ранее, 27 июля в квартире жилого дома на улице Пырьева арендодатель обнаружил в чемодане тело девушки с колото-резаными ранами.

В Москве суд арестовал обвиняемого в убийстве пулярной блогерши Екатерины Семочкиной, передает ТАСС.Как сообщалось ранее, 27 июля в квартире жилого дома на улице Пырьева арендодатель обнаружил в чемодане тело девушки с колото-резаными ранами.30 июля по делу об убийстве был задержан мужчина 1986 года рождения. В ходе допроса он признал вину, пояснив, что девушка его оскорбила, тем самым толкнув на убийство.