Установлено, что злоумышленник заключил договор аренды автомобиля, используя документы с признаками подделки...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Южнопортовому району задержали мужчину, подозреваемого в попытке хищения автомобиля обманным путем.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 51- летнего гражданина. Потерпевший рассказал, что к нему по объявлению обратился неизвестный с целью аренды транспортного средства. После заключения договора клиент получил ключи от машины стоимостью 500 тысяч рублей и уехал. Через некоторое время заявитель вспомнил, что ранее тот же мужчина уже брал иномарку в аренду, но под другим именем, что показалось заявителю подозрительным.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый – 41-летний приезжий мужчина. Установлено, что злоумышленник заключил договор, используя документы с признаками подделки. Не намереваясь исполнять взятые обязательства, он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.В отношении подозреваемого следствием ОМВД России по Южнопортовому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159 УК РФ «Мошенничество».В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории округа.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18