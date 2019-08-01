Установлено, что злоумышленник заключил договор аренды автомобиля, используя документы с признаками подделки...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Южнопортовому району задержали мужчину, подозреваемого в попытке хищения автомобиля обманным путем.
В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 51- летнего гражданина. Потерпевший рассказал, что к нему по объявлению обратился неизвестный с целью аренды транспортного средства. После заключения договора клиент получил ключи от машины стоимостью 500 тысяч рублей и уехал. Через некоторое время заявитель вспомнил, что ранее тот же мужчина уже брал иномарку в аренду, но под другим именем, что показалось заявителю подозрительным.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый – 41-летний приезжий мужчина. Установлено, что злоумышленник заключил договор, используя документы с признаками подделки. Не намереваясь исполнять взятые обязательства, он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.
В отношении подозреваемого следствием ОМВД России по Южнопортовому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159 УК РФ «Мошенничество».
В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории округа.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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