Хоккеист сборной России и Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин не стал исключать варианта, при котором он может завершить свою профессиональную карьеру по окончании сезона 2020/21. Именно тогда истекает его действующий контракт с клубом.

Хоккеист сборной России и "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не стал исключать варианта, при котором он может завершить свою профессиональную карьеру по окончании сезона 2020/21. Именно тогда истекает его действующий контракт с клубом."У меня еще два года контракта. Посмотрим, буду ли я играть и продолжать карьеру, — сказал Овечкин в разговоре с ТАСС. – Все будет зависеть от здоровья. Не хочется быть поломанным, хочется и с детьми побегать".Напомним, что в составе "Вашингтона" Овчекин становился обладателем Кубка Стэнли. Кроме того, также в его активе три титула чемпиона мира в составе сборной России.