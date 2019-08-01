К врачам одной из больниц обратился с жалобой о недомогании семилетний мальчик. Его донимала сильная боль в нижней челюсти, к тому же у ребенка опухла правая щека. Родители изначально подумали, что проблема связана с возникновением кариеса. На самом деле причиной недуга стали 526 зубов, которые были спрятаны в правой нижней части челюсти.

Удивительный случай в Индии. К врачам одной из больниц обратился с жалобой о недомогании семилетний мальчик. Его донимала сильная боль в нижней челюсти, к тому же у ребенка опухла правая щека. Родители изначально подумали, что проблема связана с возникновением кариеса. На самом деле причиной недуга стали 526 зубов, которые были спрятаны в правой нижней части челюсти.Аномальные зубы не были видны снаружи, как сообщает издание Times of India. Их местонахождение позволила определить компьютерная томография. Зубы пребывали в зачаточном состоянии.Удалить источник боли можно было только с помощью операционного вмешательства. Родители мальчика сразу согласились на это, но на уговоры самого ребенка потребовалось несколько часов. В итоге операция была проведена успешно, 526 зубов удалили. Врачи рассказали, что редкое явление называется сложной композитной одонтомой. Отмечается, что зубы были разных размеров, от 0,1 до 15 миллиметров.В последний раз подобный случай в Индии произошел в 2014 году. Тогда пациенту удалили 232 зуба.