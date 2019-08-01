В среду на Оренбург обрушилась буря, принесшая пыль и ливень. В городе были повалены десятки деревьев, несколько улиц, где с выпавшими осадками не справилась ливневка, на время превратились в реки, вышка сотовой связи упала на частный дом. Очевидцы сняли непогоду на видео.

В минувшую среду, 31 июля, на Оренбург обрушилась буря, принесшая пыль и ливень. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду.В городе были повалены десятки деревьев, несколько улиц, где с выпавшими осадками не справилась ливневка, на время превратились в реки. Образовались дорожные заторы.В районе Ростошинских дач ветер обрушил вышку сотовой связи на частный дом. А в поселке Приуральский повалились три столба линии электропередачи.По предварительной информации, от бури никто не пострадал. Городские службы до сих пор устраняют последствия разгула стихии и готовятся к новому ненастью: синоптики прогнозируют в четверг, во второй половине дня, ветер, ливневые дожди и сильные — до 15 градусов — перепады температуры.