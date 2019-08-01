Ирины Билык – Народная артистка Украины. Певица, композитор, поэт – она выступает и сама, и звезды исполняют ее песни. Например, композиция Снег стала греметь после того, как ее перепел Филипп Киркоров. С украинской подругой российского поп-короля встретился корреспондент Дни.ру. Без вопросов о политике разговор не обошелся.

Ирины Билык – Народная артистка Украины. Певица, композитор, поэт – она выступает и сама, и звезды исполняют ее песни. Например, композиция "Снег" стала греметь после того, как ее перепел Филипп Киркоров. С украинской подругой российского поп-короля встретился корреспондент "Дни.ру". Без вопросов о политике разговор не обошелся.Ирина Николаевна, хотели бы концерт в России дать, чтобы собрать в нем всех звезд, которые поют Ваши хиты – Киркорова, Аллегрову и иже с ними?Вы же знаете, какая сейчас у нас ситуация... Но мы все очень ждем, что она изменится, что наши страны смогут договориться, что будет такой момент, когда все артисты выступят в одном концерте.Как Вы думаете, сможет ли новый президент Украины помирить наши народы, которые сейчас тяжелейший кризис в отношениях переживают?Я думаю, что да. Очень многие люди надеются на это. Поэтому и голосуют за "Партию Зе" ("Слуга народа" – Прим. ред.). Все хотят видеть новых людей во власти и именно с ними связывают все свои надежды.Вы с Владимиром Зеленским лично знакомы? Связаны ли как-то?Я не раз работала с ним в разных программах. Хотя никогда никто и подумать не мог, что артист станет управлять страной. Но я ему не завидую – представляете, какая это нагрузка?! Жалею даже его в душе, потому что быть президентом – тяжелая работа. Без семьи, без выходных. Будем ему помогать.Доводилось ли вам Вам о чем-то его просить, ну, просто по-дружески?У меня домашние в шутку говорят, что пережила уже пять президентов. Но ни у одного из них ничего никогда не просила. Молюсь, чтобы не пришлось этого делать и дальше.Ваш друг Киркоров тоже возлагает большие надежды на Зеленского, с которым он вместе снимался в фильме "Любовь в большом городе". Кстати, у вас какая-то совместная с Филиппом работа ожидается?Принципиальное согласие на запись красивого дуэта о любви уже получено. Ждем удобного момента, чтобы это было к месту, чтобы это было ярко. Наверное, это будет через год, потому что пока и у него, и у меня очень плотный график – концерт за концертом.А за песню "Снег" Киркоров Вам хорошо заплатил?Я песен на заказ не пишу. И это был мой ему подарок. Вы представляете, если бы с Филиппом, который меня обожает и называет своим талисманом, я бы выясняла финансовые вопросы?! Как только он спел "Снег", то стал говорить про меня и благодарить на всех концертах. А этого дорогого стоит – меня сразу все узнали, начали искать в Интернете, как я выгляжу. Так что я ему очень благодарна!