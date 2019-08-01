Полутораметровый питон напугал маму троих детей из Перми - пресмыкающееся неведомым образом пробралось в ее квартиру и устроилось в туалете. Поимку незваного гостя сняли на видео.

Полутораметровый питон напугал маму троих детей из Перми — пресмыкающееся неведомым образом пробралось в ее квартиру и устроилось в туалете. Поимку незваного гостя сняли на видео."В темноте заметила на полу что-то длинное и черное. Включила свет и пришла в ужас! Это была полутораметровая змея. Она была такая огромная, что занимала больше половины периметра туалета", — рассказала "КП-Пермь" о событиях вечера среды Ильмира Юмухаметова.Женщина плотно закрыла дверь и отвела детей в дальнюю комнату, после чего ее супруг позвонил в товарищество собственников недвижимости, а уже его председатель вызвал спасателей. К тому моменту змея уже спряталась за унитазом и свернулась кольцом. Поиск в интернете по картинкам навел спасателей на мысль, что перед ними впавший от холода в анабиоз королевский питон — ядовитых желез эти животные не имеют.На кадрах видно, как мужчина голыми руками вытащил визитера и продемонстрировал его хозяевам квартиры и собравшимся соседям, отметив, что пресмыкающееся сухое, что исключает версию его появления через канализацию. Предложение погладить питона зрители отвергли, а потому змею засунули в пакет и увезли. Ночь она провела в городской службе спасения, а утром ее передали в серпентарий при университете.Руководитель лаборатории герпетологии клуба по содержанию и разведению экзотических животных общественного центра "Зеленое хозяйство" Олег Рицков в беседе с корреспондентом 59.ru отметил, что питон мог спокойно прожить пару лет в подвале дома, питаясь крысами.Владельца животного пока установить не удалось, как, впрочем, и определить путь, по которому оно проникло в квартиру на третьем этаже: вентиляционные решетки остались нетронуты, а все двери были закрыты.