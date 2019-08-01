Злоумышленник заходил в подъезд вместе с пожилыми женщинами, после чего похищал у них личное имущество и денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Медведково задержали подозреваемого в грабеже"», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции обратилась 80-летняя жительница столицы с сообщением о грабеже. Со слов потерпевшей, она возвращалась домой из продуктового магазина. Вместе с ней в подъезд жилого дома, расположенного в проезде Шокальского, зашел неизвестный молодой человек. Проследовав за пенсионеркой, злоумышленник похитил у нее сумку, в которой находились продукты питания, документы и денежные средства в сумме 15 тысяч рублей, после чего с похищенным скрылся.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний приезжий. Установлено, что похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.На данный момент установлена причастность подозреваемого еще к одному эпизоду противоправной деятельности. Как установили полицейские, на следующий день злоумышленник в подъезде дома Северного бульвара похитил личное имущество у 79-летней москвички.Следствием ОМВД России по району Отрадное и дознанием ОМВД России по району Северное Медведково возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29