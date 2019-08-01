01.08.2019

2019-08-01 11:20:34

Популярный блогер погиб при загадочных обстоятельствах

Популярный 38-летний блогер Грант Томпсон был найден мертвым в американском городе Сент-Джордж. Рядом с телом мужчины обнаружили камеру и парапланерное снаряжение, передает телеканал "".



Несколько дней назад блогер отправился снимать полет на параплане, однако вскоре перестал выходить на связь. Обеспокоенные родственники обратились в полицию. В настоящее время правоохранители выясняют причины и обстоятельства гибели блогера.



Грант Томпсон вел Youtube-канал под названием The King of Random. Он публиковал видеозаписи, в которых проводил необычные опыты. На него были подписаны более 11,5 миллиона пользователей, сообщает "".