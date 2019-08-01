Порошенко просит у США защиты от уголовного преследования, которое может стоить ему не только политической карьеры, но и привести в тюрьму.

Порошенко просит у США защиты от уголовного преследования, которое может стоить ему не только политической карьеры, но и привести в тюрьму. Как сообщает со ссылкой на свои источники издание "Вести Украина", бывший президент Украины обратился к специалистам известной и очень влиятельной американской компании BGR Group, чтобы договориться о лоббировании своих интересов. Старшим советником этой организации является спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.Накануне Государственное бюро расследований дало ход еще одному – тринадцатому уголовному делу в отношении Петра Порошенко и его бывшего окружения. Экс-президента обвиняют в создании преступного сообщества, которое с целью наживы заключало фальшивые контракты и перечисляло многомиллионные валютные средства "Укроборонпрома" в офшоры.По данным "Вести Украина", можно ожидать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста. Издание также отмечает, что возможен "сценарий Саакашвили", когда после объявления подозрения бывший президент покидает пределы страны. По мнению политолога Алексея Якубина, Порошенко может выехать на лечение или в Лондон, куда уже выехала часть его окружения.Как сообщалось, 28 июля Порошенко с семьей уехал на отдых за границу. Сколько он намерен там находиться, неизвестно. Перед отъездом Порошенко получил повестку от ГБР на следующий допрос на 12 августа.25 июля состоялся первый допрос Порошенко в качестве свидетеля. После допроса он заверил, что ни одного уголовного дела, фигурантом которого он является — не существует, передает телеканал "Россия 24".