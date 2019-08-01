В Москве на три месяца приостановили работу автоматов Healthy Food. Решение вынес Гагаринский суд. Он признал компанию До луны и обратно, которая и владеет брендом готовой еды, виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

В Москве на три месяца приостановили работу автоматов Healthy Food. Решение вынес Гагаринский суд. Он признал компанию "До луны и обратно", которая и владеет брендом готовой еды, виновной в нарушении "санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения", сообщает агентство ТАСС.Ранее стало известно, что около 90 человек отравились едой из вендинговых автоматов Healthy Food, 37 из них оказались на больничных койках. Экспертиза показала, что причиной массового пищевого расстройства стал сальмонеллез. Следователи выяснили: компания использовала просроченное сырье для производства своей еды. Некоторые продукты были неизвестного происхождения.Роспотребназдор постановил закрыть два ресторана Healthy Food, 48 автоматов и производственный цех на юго-востоке Москвы. Плюс надзорные органы изъяли около 3 тонн подозрительного сырья и готовых продуктов.