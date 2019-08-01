Больше всего знаменитости боятся забвения. Многие из них готовы пойти на все, чтобы привлечь внимание публики. Они устраивают разборки, делают громкие заявления и совершают нелепые поступки ради поклонников. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 августа 2019, читайте в подборке Дни.ру.

Больше всего знаменитости боятся забвения. Многие из них готовы пойти на все, чтобы привлечь внимание публики. Они устраивают разборки, делают громкие заявления и совершают нелепые поступки ради поклонников. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 августа 2019, читайте в подборке "Дни.ру".Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская скоро станет мамой. Громкое заявление сделала бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина.По словам Татьяны Груздевой, бывшая супруга Армена Джигарханяна уже рассказала о своей беременности певцу. Теперь исполнитель не отходит от избранницы ни на шаг.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 августа 2019 года, читайте в и специальных .