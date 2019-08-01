Сотрудница частного детского сада в Астрахани отдала юного воспитанника незнакомой женщине, которая представилась его бабушкой. На поиски похитительницы, которую снял камера наблюдения, ушло около пяти часов.

Сотрудница частного детского сада в Астрахани отдала юного воспитанника незнакомой женщине, которая представилась его бабушкой. На поиски похитительницы, которую снял камера наблюдения, ушло около пяти часов.Описанные события произошли днем 31 июля в садике "Ясельки" на Минусинской улице."Бабушка, скорее всего, психически нездоровая. Искала какого-то своего внука. А няня по своей ошибке разбудила нашего Сашу и отдала его ей", — сообщила мама ребенка.Судя по представленным кадрам, малыш спокойно последовал за незнакомой пенсионеркой. Гуляли они не менее пяти часов, к тому моменту мальчик уже устал и начал хныкать. Один из очевидцев даже купил ему сок, отметив, что ребенок не пытался вырваться или убежать от пожилой женщины.Полицейские нашли похитительницу в парке, объяснить свой поступок она не смогла. Теперь руководство детского сада ждет разбирательство на предмет действий сотрудниц, спокойно отпустивших двухлетнего мальчика с незнакомой женщиной.