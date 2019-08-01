Нескольких чиновников из красноярского министерства лесного хозяйства подозревают в халатности. Региональный следственный комитет считает, что они не приняли необходимых мер по борьбе с лесными пожарами.

Нескольких чиновников из красноярского министерства лесного хозяйства подозревают в халатности. Региональный следственный комитет считает, что они не приняли необходимых мер по борьбе с лесными пожарами, сообщает агентство ТАСС.Напомним, сейчас самая тяжелая ситуация складывается в Якутии, где огнем охвачены 1,1 миллиона гектаров леса. В Красноярском крае немногим лучше: горит один миллион гектаров. А в Иркутской области площадь пожаров составляет 700 тысяч гектаров.На борьбу с огнем брошены даже военные. Они отправили в Сибирь 10 грузовых самолетов Ил-76 и столько же военно-транспортных вертолетов Ми-8.