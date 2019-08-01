Группа туристов из Санкт-Петербурга, в которую входят 10 человек, обнаружена. В настоящее время их эвакуируют на самолете. Ранее сообщалось, что в Белом море в Карелии пропала группа петербургских туристов. Спасатели не могли начать поиски из-за шторма.

Группа туристов из Санкт-Петербурга, в которую входят 10 человек, обнаружена. В настоящее время их эвакуируют на самолете.Ранее сообщалось, что в Белом море в Карелии пропала группа петербургских туристов. Спасатели не могли начать поиски из-за шторма. В последний раз пропавших видели только 24 июля в районе острова Бережной Борщевец.Глава администрации муниципального образования "Беломорский муниципальный район" Алексей Уханов рассказал, что туристическая группа нашлась. Ее посадили на самолет, сообщает ТАСС. Сейчас туристов везут в населенный пункт Сумский Посад, поскольку у них там находится личный автотранспорт.