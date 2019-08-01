Марина Чекунова призвала общественников к поиску компромисса

Марина Чекунова призвала общественников к поиску компромиссаВрио первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова провела встречу с жителями микрорайона Оргтруд по вопросам развития местной больницы, сообщает пресс-служба областной администрации.Директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв отметил, что больницу № 7 планируется организационно присоединить к городской клинической больнице № 5. По его словам, эти меры позволят их увеличить объёмы оказания медицинской помощи в Оргтруде, привлечь узких специалистов и оздоровить финансово-экономическую ситуацию в больнице микрорайона.Также рассматривается вопрос о строительстве нового здания больницы в Оргтруде. Старое 1935 года постройки признано ограничено работоспособным.Марина Чекунова отметила, что наиболее правильным решением может стать реорганизация медицинского учреждения путём присоединения к больнице №5 и призвала общественников к поиску компромисса. Также она пригласила жителей микрорайона на очередное заседание рабочей группы.Напомним, что с 1 июля микрорайон Оргтруд включили в зону обслуживания Станции скорой медицинской помощи Владимира, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны жителей. Однако в облздраве подчеркивают, эта мера необходима для повышения доступности скорой помощи и качества работы экстренной службы.