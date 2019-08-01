Музыкант и основатель лейбла Black Star уехал на заграничный курорт. Беременную возлюбленную – Анастасию Решетову – рэпер Тимати оставил дома в Москве ухаживать за котами.

Музыкант и основательлейбла Black Star уехал на заграничный курорт. Беременную возлюбленную –Анастасию Решетову – рэпер Тимати оставил дома в Москве ухаживать за котами.В личном Instagram музыкантопубликовал короткое видео с отдыха в Турции. В кадре звезда рассекает волны надоске для серфинга. Рэпер Тимати явно доволен тем, как складывается его свободный отподружки отпуск.Сама Анастасия Решетова практическине выбирается из московской квартиры, разве что посещает салон красоты. Всоцсетях она рассказывает подписчикам о своих кошках. Видимо, возлюбленнаяартиста побоялась перелета, поэтому и осталась дома."Я точно поняла, что мояжизнь изменилась когда в виде контекстной рекламы вместо приглашений наискусственную серф-волну и предложений о покупке нового Роллса, у меня теперьвыскакивают объявления о тест-драйве детских колясок и игровые комплексы длякотов 😂😭🙈(орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Анастасия в своем Instagram.Добавим, что проживает в фешенебельном отеле Rixos Sungate. Ходят слухи, что именно тамоснователь лейбла Black Star предавался плотским утехам с Решетовой, в то времяпока в Доминикане его ждала беременная Алена Шишкова.Напомним, на днях экс-возлюбленная рассказала, чтоАнастасию ждет мальчика. Решетова тут же опровергла слова Шишковой, заявив, чтопол ребенка никому не озвучивала.