Женская сборная России по волейболу готовится к отборочному турниру в Калининграде, который пройдет с 2 по 4 августа. Соперниками российских волейболисток станут команды Канады, Южной Кореи и Мексики. Победитель соревнований получит путевку на Олимпиаду-2020.

Женская сборная России по волейболу готовится к отборочному турниру в Калининграде, который пройдет с 2 по 4 августа. Соперниками российских волейболисток станут команды Канады, Южной Кореи и Мексики. Победитель соревнований получит путевку на Олимпиаду-2020."Это самый важный турнир для нас и для других команд. Месяц мы готовились в усиленном составе, наша задача – победить на этом турнире", – цитирует главного тренера сборной России Вадима Панкова ТАСС.Первый матч на турнире российские волейболистки проведут против соперниц из Южной Кореи. Он состоится 2 августа.