Над экс-президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. Политик, против которого возбуждено 12 уголовных дел, решил просить помощи в Вашингтоне. Бывший глава государства надеется на заступничество американских властей.
Над экс-президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. Политик, против которого возбуждено 12 уголовных дел, решил просить помощи в Вашингтоне. Бывший глава государства надеется на заступничество американских властей.
Поддержка президента США Дональда Трампа или его окружения
может оказаться весьма кстати. На Украине против бывшего президента и его
окружения возбуждено более 10 уголовных дел, и это не предел.
Представлять интересы Порошенко в США будут крупные американские
лоббистские компании. Как сообщает издание "Вести Украина" со ссылкой
на осведомленные источники, бывший президент прекрасно осознает всю серьезность
своего положения и намерен сопротивляться давлению Государственного бюро
расследований.
"Можно, например, ждать публичной поддержки в
Вашингтоне в случае попыток ареста", – пояснил один из источников.
Украинский политолог Алексей Якубин не исключает, что Петр
Порошенко может повторить судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
В пример эксперт приводит отъезд экс-лидера Незалежной на лечение в Лондон, где
осели некоторые его соратники. Но пребывание за границей осложнит для Порошенко
борьбу за украинские бизнес-активы, заметил аналитик.
На днях Государственное бюро расследований возбудило против
очередное уголовное дело. Его обвиняют во вмешательстве в судебный
процесс и давлении на судей. Заявителем выступил бывший руководитель
Апелляционного суда украинской столицы Антон Чернушенко.
По его словам, Порошенко и люди из его администрации
требовали вынесения выгодных им судебных решений. Служитель Фемиды не выдержал давления и
в 2015 году покинул Украину.
Против и его окружения возбуждено 12
уголовных дел. Политика подозревают в узурпации власти, коррупции, легализации
преступных доходов. Также экс-президента считают ответственным за отправку
украинских моряков в Керченский пролив в ноябре прошлого года.