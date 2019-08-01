Над экс-президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. Политик, против которого возбуждено 12 уголовных дел, решил просить помощи в Вашингтоне. Бывший глава государства надеется на заступничество американских властей.

Над экс-президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. Политик, против которого возбуждено 12 уголовных дел, решил просить помощи в Вашингтоне. Бывший глава государства надеется на заступничество американских властей.Поддержка президента США Дональда Трампа или его окруженияможет оказаться весьма кстати. На Украине против бывшего президента и егоокружения возбуждено более 10 уголовных дел, и это не предел.Представлять интересы Порошенко в США будут крупные американскиелоббистские компании. Как сообщает издание "Вести Украина" со ссылкойна осведомленные источники, бывший президент прекрасно осознает всю серьезностьсвоего положения и намерен сопротивляться давлению Государственного бюрорасследований."Можно, например, ждать публичной поддержки вВашингтоне в случае попыток ареста", – пояснил один из источников.Украинский политолог Алексей Якубин не исключает, что ПетрПорошенко может повторить судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.В пример эксперт приводит отъезд экс-лидера Незалежной на лечение в Лондон, гдеосели некоторые его соратники. Но пребывание за границей осложнит для Порошенкоборьбу за украинские бизнес-активы, заметил аналитик.На днях Государственное бюро расследований возбудило противочередное уголовное дело. Его обвиняют во вмешательстве в судебныйпроцесс и давлении на судей. Заявителем выступил бывший руководительАпелляционного суда украинской столицы Антон Чернушенко.По его словам, Порошенко и люди из его администрациитребовали вынесения выгодных им судебных решений. Служитель Фемиды не выдержал давления ив 2015 году покинул Украину.Против и его окружения возбуждено 12уголовных дел. Политика подозревают в узурпации власти, коррупции, легализациипреступных доходов. Также экс-президента считают ответственным за отправкуукраинских моряков в Керченский пролив в ноябре прошлого года.