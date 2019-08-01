Общественный деятель, победительница чемпионатов мира и
Европы по боксу – Наталья Карпович – стала гостьей ток-шоу Судьба человека. Прямо
в студии спортсменка испробовала на шоумене Борисе Кочевникове несколько
бойцовских приемов.
Общественный деятель, победительница чемпионатов мира и
Европы по боксу – Наталья Карпович – стала гостьей ток-шоу "Судьба человека". Прямо
в студии спортсменка испробовала на шоумене Борисе Кочевникове несколько
бойцовских приемов.
"Я попрошу тебя о странном, только не говори, пожалуйста: "Ой,
нет". А ты можешь так легко и изящно сделать мне больно?" – ошарашил телеведущий гостью программы "Судьба человека".
Наталья Карпович уточнила, как именно Борис Кочевников хочет
быть побит – физически или морально. Шоумен пояснил, что жаждет телесных
наказаний. Спортсменка просьбу телеведущего удовлетворила, выкрутив ему руку.
В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" Карпович
призналась, что какое-то время была телохранителем. После развода Наталья
осталась одна с маленьким ребенком, нужны были деньги, именно тогда она впервые решила
попробовать себя в качестве личного секьюрити. Окончила специальные курсы и
какое-то время успешно работала.
Корчевников уговорил Карпович разыграть сценку. Борис очень
хотел почувствовать себя в качестве клиента телохранителя. Шоумен заявил гостье,
что его хотят убить и потребовал спасти себя.
"Когда убить хотят, вас все равно убьют, я не верю ни одному
телохранителю, который может защитить от этого", – засмеялась Карпович. "Пока я
с тобой, у меня есть один шанс из тысячи", – улыбнулся Корчевников.
После гостья одним легким движением завалила ведущего
программы на диван и как бы навалилась сверху. "Я буду убирать тебя
с линии огня, любым удобным способом, я буду закрывать тебя телом", – сказала Наталья.
Звезде ток-шоу разыгрывать сценки с
гостьей очень понравилось. Довольный Борис Корчевников в шутку попросил стрелять в него снова и
снова.