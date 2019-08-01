Общественный деятель, победительница чемпионатов мира и Европы по боксу – Наталья Карпович – стала гостьей ток-шоу Судьба человека. Прямо в студии спортсменка испробовала на шоумене Борисе Кочевникове несколько бойцовских приемов.

Общественный деятель, победительница чемпионатов мира иЕвропы по боксу – Наталья Карпович – стала гостьей ток-шоу "Судьба человека". Прямов студии спортсменка испробовала на шоумене Борисе Кочевникове несколькобойцовских приемов."Я попрошу тебя о странном, только не говори, пожалуйста: "Ой,нет". А ты можешь так легко и изящно сделать мне больно?" – ошарашил телеведущий гостью программы "Судьба человека".Наталья Карпович уточнила, как именно Борис Кочевников хочетбыть побит – физически или морально. Шоумен пояснил, что жаждет телесныхнаказаний. Спортсменка просьбу телеведущего удовлетворила, выкрутив ему руку.В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" Карповичпризналась, что какое-то время была телохранителем. После развода Натальяосталась одна с маленьким ребенком, нужны были деньги, именно тогда она впервые решилапопробовать себя в качестве личного секьюрити. Окончила специальные курсы икакое-то время успешно работала.Корчевников уговорил Карпович разыграть сценку. Борис оченьхотел почувствовать себя в качестве клиента телохранителя. Шоумен заявил гостье,что его хотят убить и потребовал спасти себя."Когда убить хотят, вас все равно убьют, я не верю ни одномутелохранителю, который может защитить от этого", – засмеялась Карпович. "Пока яс тобой, у меня есть один шанс из тысячи", – улыбнулся Корчевников.После гостья одним легким движением завалила ведущегопрограммы на диван и как бы навалилась сверху. "Я буду убирать тебяс линии огня, любым удобным способом, я буду закрывать тебя телом", – сказала Наталья.Звезде ток-шоу разыгрывать сценки сгостьей очень понравилось. Довольный Борис Корчевников в шутку попросил стрелять в него снова иснова.